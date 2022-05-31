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12 минут назад

Создатели Brawl Stars и Clash of Clans вложили 60 млн долларов в Trailmix

Игромания.ру

Финский разработчик Supercell, известный по Brawl Stars, Clash Royale и Clash of Clans, приобрёл контрольный пакет акций лондонской Trailmix.

Создатели Brawl Stars купили разработчика "лучшей казуальной игры 2021 года"
Фото: myseldon.commyseldon.com

Последняя выпустила головоломку Love & Pies, которая стала лучшей казуальной игрой 2021 года на британской премии TIGA Awards.

Кроме того, Trailmix получила от Supercell инвестиции в размере 60 млн долларов. Сообщается, что студия получала поддержку от Supercell с 2018 года — с момента своего основания. При этом первоначальные инвестиции составили 4,2 млн долларов. Trailmix сохранит свою независимость.

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