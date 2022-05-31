Создатели Minecraft рассказали, почему лягушки ели коз

С выходом обновления The Wild в Minecraft появятся лягушки, которые раньше, судя по всему, могли съесть козу.
Об этом забавном факте рассказал один из разработчиков. По его словам, авторы проекта пытались сделать так, чтобы лягушки могли что-то есть. В начале код позволял им потреблять в пищу только слизь. Затем разработчики взялись за редактируемое пищевое поведение, которое бы позволило лягушкам питаться другими видами мобов.В качестве проверки нового поведения лягушек «заставили» есть коз — потому что это «забавно». В итоге у разработчиков получилось добиться своей цели, и новые мобы больше не трогали слизь.Примечательно, что на релизе первой бета-версии авторы забыли отключить эту возможность. За ночь некоторые игроки успели открыть для себя шокирующий факт о лягушках и их вкусовых пристрастиях, увидев, как те заглатывали целых коз.Разработчики исправили ошибку, но, судя по всему, многие нашли её забавной. Некоторые фанаты до сих пор просят вернуть «лягушек-козоедов».
Кстати, теперь маленькие амфибии питаются только слизью. Разработчики рассказали, что изначально их хотели кормить светлячками, но сообщество указало на то, что в реальном мире лягушки могут ими отравиться.Релиз The Wild запланирован на 7 июня 2022 года.