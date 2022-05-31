Создатели Minecraft рассказали, почему лягушки ели коз

Об этом забавном факте рассказал один из разработчиков. По его словам, авторы проекта пытались сделать так, чтобы лягушки могли что-то есть. В начале код позволял им потреблять в пищу только слизь. Затем разработчики взялись за редактируемое пищевое поведение, которое бы позволило лягушкам питаться другими видами мобов.В качестве проверки нового поведения лягушек «заставили» есть коз — потому что это «забавно». В итоге у разработчиков получилось добиться своей цели, и новые мобы больше не трогали слизь.Примечательно, что на релизе первой бета-версии авторы забыли отключить эту возможность. За ночь некоторые игроки успели открыть для себя шокирующий факт о лягушках и их вкусовых пристрастиях, увидев, как те заглатывали целых коз.Разработчики исправили ошибку, но, судя по всему, многие нашли её забавной. Некоторые фанаты до сих пор просят вернуть «лягушек-козоедов».