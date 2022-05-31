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35 минут назад

Создатели Minecraft рассказали, почему лягушки ели коз

Игромания.ру

С выходом обновления The Wild в Minecraft появятся лягушки, которые раньше, судя по всему, могли съесть козу.

Создатели Minecraft рассказали, почему лягушки ели коз
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Об этом забавном факте рассказал один из разработчиков. По его словам, авторы проекта пытались сделать так, чтобы лягушки могли что-то есть. В начале код позволял им потреблять в пищу только слизь. Затем разработчики взялись за редактируемое пищевое поведение, которое бы позволило лягушкам питаться другими видами мобов.В качестве проверки нового поведения лягушек «заставили» есть коз — потому что это «забавно». В итоге у разработчиков получилось добиться своей цели, и новые мобы больше не трогали слизь.Примечательно, что на релизе первой бета-версии авторы забыли отключить эту возможность. За ночь некоторые игроки успели открыть для себя шокирующий факт о лягушках и их вкусовых пристрастиях, увидев, как те заглатывали целых коз.Разработчики исправили ошибку, но, судя по всему, многие нашли её забавной. Некоторые фанаты до сих пор просят вернуть «лягушек-козоедов».

Кстати, теперь маленькие амфибии питаются только слизью. Разработчики рассказали, что изначально их хотели кормить светлячками, но сообщество указало на то, что в реальном мире лягушки могут ими отравиться.Релиз The Wild запланирован на 7 июня 2022 года.

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