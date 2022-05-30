В Elden Ring ослабили боссов

В Elden Ring существует большое количество боссов. Иногда вам могут встретиться места, в которых нужно одолеть сразу двоих боссов. Ютубер с канала illusory wall обратил внимание на исправление, которое было внесено в экшен с патчем 1.04.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

FromSoftware не добавила этот апдейт в описание исправлений, однако его всё равно нашли. С выходом обновления парные боссы стали менее агрессивными. Так, например, атаки обоих боссов стали не такими постоянными, как бы давая игроку передохнуть. Блогер отметил, что драться с парными противниками теперь значительно легче.

Блогер пошутил, что некоторые парные боссы до сих пор остались очень сложными. По его словам, FromSoftware так и не смогла ослабить их. В пример он пример Рыцаря Горнила и Рыцаря Горнила Ордовиса.