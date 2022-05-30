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1 час назад

В Elden Ring ослабили диких парных боссов

Чемпионат.com

В Elden Ring существует большое количество боссов. Иногда вам могут встретиться места, в которых нужно одолеть сразу двоих боссов. Ютубер с канала illusory wall обратил внимание на исправление, которое было внесено в экшен с патчем 1.04.

В Elden Ring ослабили боссов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

FromSoftware не добавила этот апдейт в описание исправлений, однако его всё равно нашли. С выходом обновления парные боссы стали менее агрессивными. Так, например, атаки обоих боссов стали не такими постоянными, как бы давая игроку передохнуть. Блогер отметил, что драться с парными противниками теперь значительно легче.

Блогер пошутил, что некоторые парные боссы до сих пор остались очень сложными. По его словам, FromSoftware так и не смогла ослабить их. В пример он пример Рыцаря Горнила и Рыцаря Горнила Ордовиса.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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