Фанатов Bloodborne подразнили анонсом ремастера для PC и PS5

Вчера интернет облетела новость о том, что Bluepoint Games совместно с Nixxes Software готовит ремастер Bloodborne для PS5 и PC с 60 FPS, нативным 4K и трассировкой лучей.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

К сожалению, благая для фанатов FromSoftware весть оказалась лишь фейком.Источником послужил клон-аккаунт известного инсайдера Nibel — тролль заменил «i» на «I» в названии аккаунта, чего некоторые блогеры и СМИ, воодушевлённые новостью, не заметили. Впрочем, слухи о ремастере ранее исходили от разных авторитетных инсайдеров.Позже в комменты пришёл сам Nibel и иронично подметил, что этой новости лучше оказаться правдой, на что его лже-тёзка ответил:

«Это и есть правда».

Тем временем другой известный блогер в лице ElAnalistaDeBits на прошлой неделе выпустил ролик, где показал гипотетический ремастер Bloodborne — с теми самыми 60 FPS и 4K, но уже без трассировки.

Для создания демонстрации был задействован ИИ и стороннее оборудование, позволившее сымитировать высокое разрешение и удвоенный фреймрейт.