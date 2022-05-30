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58 минут назад

Авторы V Rising не исключают возможность консольного порта

Игромания.ру

Авторы V Rising не исключают возможность консольного порта

Авторы V Rising прокомментировали возможный выход на консолях
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Создатели «выживалки» V Rising, где игрок берёт на себя роль вампира, не исключили возможность консольного порта.

Однако пока что команда авторов сосредоточена на PC-версии игры, которая всё ещё требует много внимания и доработок. Но в будущем, когда разработчики достигнут текущих целей, они изучат возможность портирования проекта на консоли.

Игра, которая пока находится в раннем доступе Steam, недавно стала хитом площадки, взобравшись на первое место в соответствующем топе. А её продажи уже превысили один миллион копий, что стало приятной неожиданностью для создателей.

В V Rising пользователю в образе клыкастого создания ночи нужно охотиться за жертвами, скрываться от палящего Солнца, строить свой замок и заниматься иными всевозможными вампирскими делами. У проекта уже больше 20 тысяч оценок в Steam с 88% «одобрения» игроков.

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