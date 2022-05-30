Авторы V Rising прокомментировали возможный выход на консолях

Авторы V Rising не исключают возможность консольного порта
Создатели «выживалки» V Rising, где игрок берёт на себя роль вампира, не исключили возможность консольного порта.
Однако пока что команда авторов сосредоточена на PC-версии игры, которая всё ещё требует много внимания и доработок. Но в будущем, когда разработчики достигнут текущих целей, они изучат возможность портирования проекта на консоли.
Игра, которая пока находится в раннем доступе Steam, недавно стала хитом площадки, взобравшись на первое место в соответствующем топе. А её продажи уже превысили один миллион копий, что стало приятной неожиданностью для создателей.
В V Rising пользователю в образе клыкастого создания ночи нужно охотиться за жертвами, скрываться от палящего Солнца, строить свой замок и заниматься иными всевозможными вампирскими делами. У проекта уже больше 20 тысяч оценок в Steam с 88% «одобрения» игроков.