Подписчикам PS Plus могут подарить God of War

В июньской подборке пользователям сервиса PS Plus дадут загрузить три игры, среди которых слэшер God of War и проект по японскому аниме «Наруто». Об этом сообщает испанский сайт AreaJugones, в прошлом достоверно сообщавший об анонсах сервиса.

По данным издания, в каталог PS Plus Essentials в июне войдут God of War (2018), который несколько лет был эксклюзивом PlayStation, а также Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl.