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54 минуты назад

AreaJugones: пользователям PS Plus в июне дадут загрузить God of War и игру по "Наруто"

Газета.Ruиещё 4

В июньской подборке пользователям сервиса PS Plus дадут загрузить три игры, среди которых слэшер God of War и проект по японскому аниме «Наруто». Об этом сообщает испанский сайт AreaJugones, в прошлом достоверно сообщавший об анонсах сервиса.

Подписчикам PS Plus могут подарить God of War
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, в каталог PS Plus Essentials в июне войдут God of War (2018), который несколько лет был эксклюзивом PlayStation, а также Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl.

Проекты якобы станут доступны для загрузки с 7 июня по 5 июля. Игры также будут доступны подписчикам более дорогих версий сервиса — PS Plus Extra и PS Plus Premium. Официально о подборке PlayStation должна объявить 1 июня.

Ранее сообщалось, что несколько классических игр с консолей PlayStation будут добавлены в новую подписку PS Plus. Среди них файтинг Tekken 2, головоломка Mr.Driller с PS1 и аркадная гонка Ridge Racer 2 с портативной консоли PSP.

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