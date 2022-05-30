Что говорят в обзорах Kao the Kangaroo — перезагрузке старой серии польских платформеров

27 мая состоялся релиз Kao the Kangaroo — перезагрузки старой серии мультяшных платформеров от польской студии Tate Multimedia. После 17 лет затишья новая игра о приключениях кенгуренка Као возвращается во времена классических трехмерных аркад, вроде Crash Bandicoot или Spyro the Dragon. Сумчатый в боксерских перчатках исследует красочные локации, собирает разные коллекционные предметы, ищет спрятанные секреты и побеждает не менее красочных врагов — перчатки ему нужны не только для имиджа.

Фото: Tate Multimedia Tate Multimedia

Впрочем, несмотря на обаятельный визуальный дизайн, Kao the Kangaroo произвела на журналистов смешанное впечатление. Хотя игру технически не за что жестко критиковать, особой похвалы она тоже вряд ли заслуживает — проект получился довольно посредственным даже по меркам игр, рассчитанных на подрастающее поколение.

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Жанр: приключение, трехмерный платформер

приключение, трехмерный платформер Разработчик: Tate Multimedia

Tate Multimedia Издатель: Tate Multimedia

Tate Multimedia Дата выхода: 27 мая 2022

27 мая 2022 Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Tate Multimedia

Game Informer (оценка — 6/10)

Kao the Kangaroo могла бы стать отличной рекомендацией для юных геймеров, однако она меркнет на фоне классики предыдущих поколений. Игры вроде Mario, Crash Bandicoot или Ratchet & Clank были дружелюбны к детям, но в то же время предлагали глубину механик, качество реализации и креативный дизайн. Всё-таки подрастающие игроки куда более способные, чем иногда можно подумать, поэтому Kao the Kangaroo наверняка заставит скучать всех, кроме самых маленьких. Игра ни в коем случае не плохая — она просто очень средняя.

Destructoid (оценка — 7/10)

Kao the Kangaroo ощущается как игра, не раскрывшая весь свой потенциал, однако яркий визуальный ряд оставляет приятные впечатления. Это очень аккуратный трехмерный платформер, пускай мир игры и получился не таким выдающимся, каким мог бы. Если бы авторы постарались над персонажами, то проект вполне мог бы вырваться за пределы своей ниши, так что я не отказался бы посмотреть на сиквел. Те, кто любят игры подобного рода, наверняка получат от Kao the Kangaroo долю удовольствия.

Tate Multimedia

Shacknews (оценка — 6/10)

Kao the Kangaroo — неплохой ностальгический платформер, где найдутся все необходимые атрибуты эпохи: монетки, коллекционные предметы, исследование уровней, жизнерадостная атмосфера. Если авторы исправят ряд проблем, особенно баги и глитчи, то оценка могла быть и на балл больше. Но, к сожалению, на данный момент технические ошибки серьезно мешают наслаждаться игровым процессом.

Digital Trends (оценка — 7/10)