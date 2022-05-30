Нейросеть написала рецензию на GTA: Vice City

Нейросеть охарактеризовала GTA: Vice City как «симулятор жизни в Вайс-Сити», в котором геймеры будут «грабить банки и совершать многочисленные преступления в стиле "рэп"». По версии искусственного интеллекта, к работе над проектом были привлечены люди, «не имеющие отношения к игровой индустрии». ИИ также описал сюжет GTA: Vice City, рассказал о разработке тайтла и его особенностях.