Нейросеть написала рецензию на GTA: Vice City

Пользователь сети представил обзор игры GTA: Vice City от студии Rockstar, который было сгенерирован искусственным интеллектом. Результат работы опубликован на YouTube.
Нейросеть охарактеризовала GTA: Vice City как «симулятор жизни в Вайс-Сити», в котором геймеры будут «грабить банки и совершать многочисленные преступления в стиле "рэп"». По версии искусственного интеллекта, к работе над проектом были привлечены люди, «не имеющие отношения к игровой индустрии». ИИ также описал сюжет GTA: Vice City, рассказал о разработке тайтла и его особенностях.
Ранее нейросеть написала сценарий для сериала, производством которого займется телеканал СТС. Шоу получило название «Сидоровы». Оно расскажет о семье, члены которой внезапно осознают, что являются персонажами ситкома.