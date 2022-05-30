Вышел новый трейлер Genshin Impact

Создатели Genshin Impact представили свежий атмосферный трейлер нового персонажа по имени Е Лань, посвятив ролик «Тень под ночным дождём» боевым способностям героини.
Ночь. Ливень барабанит по крышам и стучится в закрытые двери мирно спящего города. В этот час на улицы выходят только со злым умыслом, либо некой особой целью. И неважно, кто победит, а кто проиграет. Все следы смоет дождь.
На прояснившемся небе забрезжит рассвет, а таинственная гостья уйдёт, будто её и не бывало.
Игроки Genshin Impact смогут оценить 5-звёздочную героиню уже завтра, 31 мая, когда игра получит очередное обновление. В этот день ожидается и ещё один персонаж, Куки Синобу.