Стало известно, как новый драйвер AMD влияет на производительность видеокарт

Недавно AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 22.5.1 в комплекте с AMD Software Preview Driver May 2022, призванные увеличить производительность до 17% в играх с поддержкой DirectX 11. В описании говорится об особенных улучшениях для флагмана 6950Х, однако эксперты пришли к выводу, что вся 6000-я серия получила небольшой прирост частоты кадров.

Фото: ixbt.com ixbt.com

Издание TechSpot протестировало новую версию драйвера в 50 играх. В среднем прирост составил около 3%, однако есть и куда лучшие результаты. Например, средний FPS в Watch Dogs Legions повысился на 12%, в Death Stranding на 11%, а в Apex Legends — на 9%.

К аналогичным результатам пришли на портале Hardware Unboxed.

При этом эксперты остались разочарованы тем, что прирост заметен далеко не везде. Например, в The Outer Worlds и PUBG производительность осталась на прежнем уровне, а в Halo Infinite и в Call of Duty: Warzone и вовсе упала на пару процентов.