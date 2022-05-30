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1 час назад

Новый драйвер AMD повышает производительность видеокарт Radeon 6000-й серии в играх

Чемпионат.com

Недавно AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 22.5.1 в комплекте с AMD Software Preview Driver May 2022, призванные увеличить производительность до 17% в играх с поддержкой DirectX 11. В описании говорится об особенных улучшениях для флагмана 6950Х, однако эксперты пришли к выводу, что вся 6000-я серия получила небольшой прирост частоты кадров.

Стало известно, как новый драйвер AMD влияет на производительность видеокарт
Фото: ixbt.comixbt.com

Издание TechSpot протестировало новую версию драйвера в 50 играх. В среднем прирост составил около 3%, однако есть и куда лучшие результаты. Например, средний FPS в Watch Dogs Legions повысился на 12%, в Death Stranding на 11%, а в Apex Legends — на 9%.

К аналогичным результатам пришли на портале Hardware Unboxed.

При этом эксперты остались разочарованы тем, что прирост заметен далеко не везде. Например, в The Outer Worlds и PUBG производительность осталась на прежнем уровне, а в Halo Infinite и в Call of Duty: Warzone и вовсе упала на пару процентов.

Скачать драйверы Adrenalin Edition 22.5.1 в комплекте с Software Preview Driver May 2022 для видеокарт AMD можно на официальном сайте компании.

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