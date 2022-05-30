Хотя многие цифровые магазины ввели новые региональные ограничения в отношении РФ, Epic Games Store немного выбивается из их числа. Во-первых, платформа по-прежнему разрешает российским пользователям покупать незаблокированные игры: для оплаты заказов можно спокойно пользоваться рублевым кошельком Qiwi. Во-вторых, еженедельная раздача бесплатных игр тоже работает, но только отчасти — те проекты, чьи издатели прекратили продажи в стране, нельзя добавить в библиотеку.

Фото: Рамблер Рамблер

Впрочем, это ограничение можно легко обойти при помощи любого VPN-сервиса и бесхозного почтового ящика. Мы подготовили краткую инструкцию.

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Как забирать недоступные в России бесплатные игры Epic Games Store

Прежде всего, если у вас нет запасной электронной почты, на которой еще не зарегистрирован аккаунт Epic Games, заведите новый ящик. Желательно на зарубежном провайдере — например, Google или Proton Mail.

Включите VPN (расположение сервера не имеет значения) и откройте официальный сайт Epic Games Store. Нажмите на «Вход» в правой верхней части экрана. Если вы уже вошли на сайт под другой учетной записью, то выйдите из нее.

На окне входа нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» внизу списка.

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Далее выберите опцию «Зарегистрироваться с помощью электронной почты».

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Откроется окно создания аккаунта. При выборе страны укажите любой регион, кроме РФ (например, Финляндию или США). Там, где нужно ввести адрес электронной почты, впишите данные нового ящика.

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По завершению процесса регистрации просто зайдите на главную страницу магазина и добавьте бесплатную игру из подборки в библиотеку.

После того, как вы добавили все необходимые игры в библиотеку, можно выключить VPN — он нужен только для того, чтобы открыть страницу в магазине. Загружать бесплатные игры можно через клиент Epic Games Store как обычно: региональные ограничения не распространяются на скачивание уже приобретенных игр.