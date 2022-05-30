Как забирать недоступные в России бесплатные игры Epic Games Store

Хотя многие цифровые магазины ввели новые региональные ограничения в отношении РФ, Epic Games Store немного выбивается из их числа. Во-первых, платформа по-прежнему разрешает российским пользователям покупать незаблокированные игры: для оплаты заказов можно спокойно пользоваться рублевым кошельком Qiwi. Во-вторых, еженедельная раздача бесплатных игр тоже работает, но только отчасти — те проекты, чьи издатели прекратили продажи в стране, нельзя добавить в библиотеку.
Впрочем, это ограничение можно легко обойти при помощи любого VPN-сервиса и бесхозного почтового ящика. Мы подготовили краткую инструкцию.
После того, как вы добавили все необходимые игры в библиотеку, можно выключить VPN — он нужен только для того, чтобы открыть страницу в магазине. Загружать бесплатные игры можно через клиент Epic Games Store как обычно: региональные ограничения не распространяются на скачивание уже приобретенных игр.
На всякий случай рекомендуем использовать этот способ на отдельном аккаунте, который вы зарегистрировали ранее. При подключении через VPN на русскоязычных аккаунтах метод может не работать.