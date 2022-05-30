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1 час назад

Как забирать недоступные в России бесплатные игры Epic Games Store

Мария Иванова

Хотя многие цифровые магазины ввели новые региональные ограничения в отношении РФ, Epic Games Store немного выбивается из их числа. Во-первых, платформа по-прежнему разрешает российским пользователям покупать незаблокированные игры: для оплаты заказов можно спокойно пользоваться рублевым кошельком Qiwi. Во-вторых, еженедельная раздача бесплатных игр тоже работает, но только отчасти — те проекты, чьи издатели прекратили продажи в стране, нельзя добавить в библиотеку.

Как забирать недоступные в России бесплатные игры Epic Games Store
Фото: РамблерРамблер

Впрочем, это ограничение можно легко обойти при помощи любого VPN-сервиса и бесхозного почтового ящика. Мы подготовили краткую инструкцию.

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Как забирать недоступные в России бесплатные игры Epic Games Store

  • Прежде всего, если у вас нет запасной электронной почты, на которой еще не зарегистрирован аккаунт Epic Games, заведите новый ящик. Желательно на зарубежном провайдере — например, Google или Proton Mail.
  • Включите VPN (расположение сервера не имеет значения) и откройте официальный сайт Epic Games Store. Нажмите на «Вход» в правой верхней части экрана. Если вы уже вошли на сайт под другой учетной записью, то выйдите из нее.
  • На окне входа нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» внизу списка.
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  • Далее выберите опцию «Зарегистрироваться с помощью электронной почты».
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  • Откроется окно создания аккаунта. При выборе страны укажите любой регион, кроме РФ (например, Финляндию или США). Там, где нужно ввести адрес электронной почты, впишите данные нового ящика.
Скриншот
  • По завершению процесса регистрации просто зайдите на главную страницу магазина и добавьте бесплатную игру из подборки в библиотеку.

После того, как вы добавили все необходимые игры в библиотеку, можно выключить VPN — он нужен только для того, чтобы открыть страницу в магазине. Загружать бесплатные игры можно через клиент Epic Games Store как обычно: региональные ограничения не распространяются на скачивание уже приобретенных игр.

На всякий случай рекомендуем использовать этот способ на отдельном аккаунте, который вы зарегистрировали ранее. При подключении через VPN на русскоязычных аккаунтах метод может не работать.

Игры,Qiwi,Google,
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