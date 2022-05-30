Аналитик рассказал, когда Sony выпустит новую VR-гарнитуру

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо назвал сроки сроки разработки и выхода новой гарнитуры от Sony PlayStation VR2. Свой прогноз он опубликовал в соцсети Twitter.

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«Моя последняя проверка цепочки поставок показала, что массовое производство VR-шлемов начнется во второй половине 2022 года», — отметил инсайдер.

По его данным, Sony планирует произвести около 1,5 млн PS VR2. Куо также указал на то, что релиз PlayStation VR2 запланирован на первый квартал 2023 года. Аналитик заметил, что точная дата выхода зависит от готовности эксклюзивных игр для шлема.

Ранее Sony официально показала гарнитуру PlayStation VR 2. Отмечается, что при создании обновленного шлема дизайнеры Sony вдохновлялись консолью PlayStation 5.