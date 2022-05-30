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1 час назад

«Ведомости»: российские пользователи PlayStation подали иск в суд на Sony

RT на русском

Российские пользователи консолей PlayStation подали иск в суд на Sony Interactive Entertainment Europe Limited и московскому офису Sony в связи с ограничением доступа к магазину игр и приложений PlayStation Store. Об этом пишет газета «Ведомости».

Российские пользователи PlayStation подали иск в суд на Sony
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Коллективный иск от 28 истцов поступил в Хорошёвский районный суд Москвы.

Они попросили вернуть доступ PlayStation Store, обеспечить возможность приобретения игр и приложений.

Кроме того, они потребовали от Sony компенсации морального вреда всем истцам на общую сумму 280 млн рублей.

10 марта Sony Interactive Entertainment приостановила поставки и работу PlayStation Store в России.

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