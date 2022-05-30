Российские пользователи PlayStation подали иск в суд на Sony

Российские пользователи консолей PlayStation подали иск в суд на Sony Interactive Entertainment Europe Limited и московскому офису Sony в связи с ограничением доступа к магазину игр и приложений PlayStation Store. Об этом пишет газета «Ведомости».
Коллективный иск от 28 истцов поступил в Хорошёвский районный суд Москвы.
Они попросили вернуть доступ PlayStation Store, обеспечить возможность приобретения игр и приложений.
Кроме того, они потребовали от Sony компенсации морального вреда всем истцам на общую сумму 280 млн рублей.
10 марта Sony Interactive Entertainment приостановила поставки и работу PlayStation Store в России.