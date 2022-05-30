Россияне подали в суд на Sony и требуют 280 млн рублей

25 мая Хорошевский райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису компании. Об этом сообщают «Ведомости».

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28 истцов требуют предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр и компенсировать моральный вред в размере 280 млн рублей — по 10 млн рублей каждому. Как сообщают истцы, условия использования программ Sony и законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей». Односторонний отказ компании нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов.

При этом у опрошенных юристов возникают сомнения в возможности исполнения этого решения в России. Например, сотрудница GRATA International St. Petersburg Владислава Новокрещенова отмечает, что инкорпорация Sony Interactive Entertainment Europe Limited базируется в Лондоне. «Поэтому истцам будет необходимо вынесенное решение признать и привести в исполнение на территории Великобритании, что в сложившейся политической ситуации может быть невозможным».