Sniper Elite 5 обгоняет конкурентов

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 22 по 28 мая. Как всегда, учитывались только физические копии.

Фото: championat.com championat.com

Лидером чарта стал снайперский экшен Sniper Elite 5. Продажи игры оказались на 64% ниже прошлой части, однако это не помешало проекту стартовать с первой строчки. При этом на консоли PlayStation пришлось около 90% проданных экземпляров — пользователи Xbox наверняка опробовали экшен в подписке Game Pass.