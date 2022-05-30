CIS Rejects представила обновленный состав по Dota 2

CIS Rejects представила новый состав по Dota 2, в который помимо Глеба "depressed kid" Зырянова присоединились еще четыре игрока: Никита "Munkushi~" Чепурных, Александр "Immersion" Хмелевской , Евгений "Heaven" Пономарев и Павел "9pasha" Хвастунов. Тренером стал Сергей "G" Брагин. Новая команда выступит в первом дивизионе третьего сезона Dota Pro Circuit 2021/22.