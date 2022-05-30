Фанаты Fortnite могут выиграть 1 млн долларов

Epic Games объявила о возвращении некогда традиционного чемпионата мира по Fortnite — он пройдёт в американском штате Северная Каролина, в городе Роли.

Фото: epicgames.com epicgames.com

Он пройдёт с 12 по 13 ноября.

Разработчики пригласят лучших игроков из любой страны, которые до этого отлично показали себя на мини-чемпионатах. Их отправят в одно лобби, чтобы каждый принял участие в борьбе за часть общего приза в $ 1 млн.

Пока вы ждёте своего приглашения, подготовьте все необходимые документы для поездки: паспорта, визы или иные удостоверения личности государственного образца, сертификаты о вакцинации. Ознакомьтесь также с условиями выезда за пределы своей страны и с условиями въезда в США для граждан других стран.