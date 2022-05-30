В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Fortnite возвращает чемпионат мира — разыграют $ 1 млн

Чемпионат.com

Epic Games объявила о возвращении некогда традиционного чемпионата мира по Fortnite — он пройдёт в американском штате Северная Каролина, в городе Роли.

Фанаты Fortnite могут выиграть 1 млн долларов
Фото: epicgames.comepicgames.com

Он пройдёт с 12 по 13 ноября.

Разработчики пригласят лучших игроков из любой страны, которые до этого отлично показали себя на мини-чемпионатах. Их отправят в одно лобби, чтобы каждый принял участие в борьбе за часть общего приза в $ 1 млн.

Пока вы ждёте своего приглашения, подготовьте все необходимые документы для поездки: паспорта, визы или иные удостоверения личности государственного образца, сертификаты о вакцинации. Ознакомьтесь также с условиями выезда за пределы своей страны и с условиями въезда в США для граждан других стран.

Для Fortnite это будет первый оффлайн-чемпионат мира после начала пандемии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители