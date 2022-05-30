Раскрыта дата выхода Call of Duty: Modern Warfare 2

В конце этого года выйдет новый Call of Duty, и теперь точно известно, когда. Modern Warfare 2, продолжение перезагрузки Modern Warfare 2019 года, основанное на оригинале 2009 года с таким же точным названием, выйдет 28 октября.

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Activision анонсировала новость в официальном аккаунте со странным видео с лодками. Неизвестно, что все это значит, но большая лодка с баннером Modern Warfare 2 сверху едет под мостом, въезжает в док и выстраивается в линию с некоторыми другими баннерами на суше. Если смотреть сверху, баннеры выстраиваются в очередь и показывают возвращение Призрака во вселенную кампании Call of Duty.

Вы знаете Призрака? Это друг в маске черепа, которого в старой игре застреливают и кремируют на ваших глазах. Технически Призрак уже вернулся в качестве играбельного оператора в Warzone несколько лет назад, но он, по-видимому, появится в этой новой кампании, которая может следовать той же сюжетной линии, что и оригинал 2009 года.