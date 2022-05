Почему в Escape From Tarkov самая крутая стрельба из всех шутеров

Escape from Tarkov — игра от российской студии Battlestate Games, известная рядовому геймеру двумя особенностями: высоченным порогом вхождения и невероятным вниманием к деталям по части огнестрельного оружия. Но за этими двумя пунктами теряется ещё одно достоинство игры: здесь весело, интересно и попросту приятно стрелять практически из любого ствола — от современного пулемёта до дедовского ППШ.

В этой статье я попытаюсь рассказать, почему обращаться с оружием в Escape from Tarkov веселее, чем в других видеоиграх. Как с эстетической, так и с геймплейной точек зрения.

Никаких фантазий — всё настоящее

Разработчики Escape from Tarkov — больше фанаты оружейной культуры и с реальными винтовками знакомы не понаслышке. Поэтому весь арсенал «Таркова» — реальные образцы вооружения разных стран. Это не пустые слова: для максимально достоверного переноса оружия в Escape from Tarkov в студии сканируют реальные автоматы, а для записи звуков выстрелов ездят с ними на полигон. Более того, многие стволы из игры находятся в личной коллекции членов команды Battlestate Games.

В Escape from Tarkov нет никаких «китайских автоматов» из Fallout и других условных переименований, к которым обычно прибегают разработчики во избежание проблем с авторскими правами. Как и нет фантастических бластеров или выдуманных квази-пулемётов из секретных документов КГБ. Только то, что действительно можно найти в реальной жизни (если есть лицензия, конечно).

Фантазии и «мемное» снаряжение авторы себе редко позволяют исключительно в плане брони (например, лицевая защита в виде шлема Мандалорца и хэллоуинские маски) и коллекционных предметов (идущий на продажу мусор с отсылками на известных стримеров Escape from Tarkov ).

Более того, помимо реализма, Escape from Tarkov интересен тем, что позволяет поиграть с довольно непопулярными видами вооружения. От хоть и известного, но довольно редкого АС «Вал» и его модификаций до пистолета Стечкина, крупнокалиберного булл-пап автомата АШ-12 и практически всех подвидов АК-74 и АКМ. Знаменитая «Ксюха», или АКС-74У тут и вовсе, пожалуй, самая приятная среди всех тех немногих игр, где она появлялась. Ну и старинного вооружения тут тоже хватает: ППШ и винтовка Мосина в трёх версиях тому подтверждение.

В общем, если вам надоели уже многократно пережёванные М-16, SCAR, «кольты» и другие более популярные в медиа западные образцы (которые тут, к слову, тоже есть) — Escape from Tarkov покажется вам глотком свежего воздуха.

Кастомизация и «ганпорно»

Как уже упоминалось ранее, в Escape from Tarkov безумное внимание к деталям, когда речь идёт об огнестреле. Моддинг оружия как игровая механика есть во многих шутерах: Call of Duty, Battlefield, Far Cry. В целом это обязательная деталь практически для каждой игры про стрельбу, будь то инди или большой ААА-блокбастер. Людям нравится «перепиливать» стволы под себя.