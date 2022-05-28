Россияне лишатся продолжения культовой игры

Пользователи из России не смогут скачать и запустить игру Diablo Immortal ни на одном из устройств, об этом сообщает новостной портал DTF со ссылкой на техническую поддержку Blizzard.
Ограничения затрагивают только российский рынок, в других странах игра выйдет по плану — 2 июня. В компании отметили, что в будущем могут сделать Diablo Immortal доступной для россиян через какое-то время.
Ограничения для россиян связаны со спецоперацией на территории Украины. После ее начала в марте 2022 года Blizzard приостановила продажу всех своих игр в стране.
Diablo Immortal– это часть серии Diablo в жанре экшен-рпг, разрабатываемая в качестве онлайн-игры для мобильных устройств и ПК.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Sony раскрыла планы подконтрольных студий по плавному прекращению выпуска игр для консоли PlayStation 4 к 2025 году. К тому времени консоли будет уже 12 лет — PlayStation 4 поступила в продажу на территории США и Европы в 2013 году. На данный момент большинство моделей уже сняты с производства.