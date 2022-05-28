Россияне лишатся продолжения культовой игры

Пользователи из России не смогут скачать и запустить игру Diablo Immortal ни на одном из устройств, об этом сообщает новостной портал DTF со ссылкой на техническую поддержку Blizzard.

Фото: Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment

Ограничения затрагивают только российский рынок, в других странах игра выйдет по плану — 2 июня. В компании отметили, что в будущем могут сделать Diablo Immortal доступной для россиян через какое-то время.

Ограничения для россиян связаны со спецоперацией на территории Украины. После ее начала в марте 2022 года Blizzard приостановила продажу всех своих игр в стране.

Diablo Immortal– это часть серии Diablo в жанре экшен-рпг, разрабатываемая в качестве онлайн-игры для мобильных устройств и ПК.