Новые владельцы Tomb Raider создают музей игр

Компания Embracer Group анонсировала создание специального архива, призванного сохранить «как можно большую часть игровой индустрии». Анонс был опубликован на специальной странице.
На сайте представлено обращение главы игрового архива Дэвида Бострёма. В нем он рассказал о целях и результатах работы команды по сохранению видеоигрового наследия. На момент публикации обращения в архиве содержится более 50 тыс. игр, консолей и аксессуаров. При этом над сбором архива работает специальная команда, состоящая из главы архива, архивариуса, архивного ассистента, технического инженера и менеджера-снабженца.
Уже в 2022 году планируется старт по созданию базы данных, которая в будущем будет объединена с несколькими музеями и институтами, чтобы обеспечить доступ исследователям и журналистам, интересующимся тематикой видеоигр. Среди далекоидущих планов Бострём также назвал потенциальные локальные выставки с предоставлением отдельных экземпляров игр из архива.
В конце сообщения Бострём отметил, что Embracer Group готова скупать большие коллекции недостающих в архиве игр, консолей и периферии. На момент публикации обращения у компании нет четкого листа требующихся тайтлов и устройств, но в обозримом будущем планируется публикация соответствующего списка с указанием конкретных тайтлов и платформ.