Новые владельцы Tomb Raider создают музей игр

Компания Embracer Group анонсировала создание специального архива, призванного сохранить «как можно большую часть игровой индустрии». Анонс был опубликован на специальной странице.

Фото: serioussam.su serioussam.su

На сайте представлено обращение главы игрового архива Дэвида Бострёма. В нем он рассказал о целях и результатах работы команды по сохранению видеоигрового наследия. На момент публикации обращения в архиве содержится более 50 тыс. игр, консолей и аксессуаров. При этом над сбором архива работает специальная команда, состоящая из главы архива, архивариуса, архивного ассистента, технического инженера и менеджера-снабженца.

Уже в 2022 году планируется старт по созданию базы данных, которая в будущем будет объединена с несколькими музеями и институтами, чтобы обеспечить доступ исследователям и журналистам, интересующимся тематикой видеоигр. Среди далекоидущих планов Бострём также назвал потенциальные локальные выставки с предоставлением отдельных экземпляров игр из архива.