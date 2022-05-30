Новые владельцы Tomb Raider создают музей игр

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17 минут назад

Embracer Group представила музей, предназначенный для сохранения видеоигрового наследия

CyberSport.ruиещё 1

Компания Embracer Group анонсировала создание специального архива, призванного сохранить «как можно большую часть игровой индустрии». Анонс был опубликован на специальной странице.

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Фото: serioussam.suserioussam.su

На сайте представлено обращение главы игрового архива Дэвида Бострёма. В нем он рассказал о целях и результатах работы команды по сохранению видеоигрового наследия. На момент публикации обращения в архиве содержится более 50 тыс. игр, консолей и аксессуаров. При этом над сбором архива работает специальная команда, состоящая из главы архива, архивариуса, архивного ассистента, технического инженера и менеджера-снабженца.

Уже в 2022 году планируется старт по созданию базы данных, которая в будущем будет объединена с несколькими музеями и институтами, чтобы обеспечить доступ исследователям и журналистам, интересующимся тематикой видеоигр. Среди далекоидущих планов Бострём также назвал потенциальные локальные выставки с предоставлением отдельных экземпляров игр из архива.

В конце сообщения Бострём отметил, что Embracer Group готова скупать большие коллекции недостающих в архиве игр, консолей и периферии. На момент публикации обращения у компании нет четкого листа требующихся тайтлов и устройств, но в обозримом будущем планируется публикация соответствующего списка с указанием конкретных тайтлов и платформ.

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