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1 час назад

Фанат S.T.A.L.K.E.R. сделал огромную татуировку по игре на всю спину

Чемпионат.com

Фанат серии S.T.A.L.K.E.R. Норберт Тот опубликовал в соцсетях фотографии с процессом создания татуировки по игре почти на всю спину. Работу не оставили без внимания разработчики из GSC Game World.

Фанат S.T.A.L.K.E.R. сделал огромную татуировку по игре на всю спину
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 похвалили работу мастера и отметили, что у Норберта теперь самая большая татуировка по мотивам серии.

Ранее студия GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России. Цифровые заказы останутся действительными, а вот физические издания в страну не попадут. Новые предзаказы больше не принимают.

Чемпионат.ком

При этом создатели шутера не будут вводить какие-либо ограничения для подписчиков Xbox Game Pass в России. S.T.A.L.K.E.R. 2 попадёт в сервис в день выхода, и фанаты в РФ смогут в неё сыграть.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 8 декабря 2022 года на ПК и консоли Xbox. Ранее на Change.org появилась петиция с требованием запретить работу GSC Game World на территории России.

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Игры,Норберт Тот,
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