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43 минуты назад

Художник нарисовал впечатляющую Эбби из The Last of Us 2

Чемпионат.com

На площадке Reddit полно талантливых людей. Особенно хорошо, когда талант сочетается с увлечением играми. Пользователь под ником FancyHair98 показал рисунок Эбби из The Last of Us 2.

Художник нарисовал впечатляющую Эбби из The Last of Us 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Чемпионат.com

Хочется отметить особую реалистичность рисунка, хотя сделан он простыми карандашами. Автор не раскрыл, сколько времени потребовалось на создание этой работы. Наверняка FancyHair98 потратил много сил на проработку зубов и морщин на лице.

Судя по реакции, рисунок людям понравился. Пользователи шутят, что в эту работу буквально встроили Unreal Engine, настолько она получилась реалистичной. Некоторые даже всерьёз подумали, что это скриншот из самой The Last of Us 2.

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