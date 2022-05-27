Художник нарисовал впечатляющую Эбби из The Last of Us 2

На площадке Reddit полно талантливых людей. Особенно хорошо, когда талант сочетается с увлечением играми. Пользователь под ником FancyHair98 показал рисунок Эбби из The Last of Us 2.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Чемпионат.com

Хочется отметить особую реалистичность рисунка, хотя сделан он простыми карандашами. Автор не раскрыл, сколько времени потребовалось на создание этой работы. Наверняка FancyHair98 потратил много сил на проработку зубов и морщин на лице.