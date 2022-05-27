У мобильного «Гвинта» рухнула выручка после ухода из России

Судя по всему, уход CD Projekt RED с российского рынка всё же негативно сказался на доходах компании. Сервис AppMagic указал, что в марте выручка с мобильного «Гвинта» сократилась в два раза по сравнению с февралём.

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Отмечается, что в феврале 2022 года выручка составляла примерно $ 180 тыс., а в марте игра принесла чуть больше $ 85 тыс. Это означает, что, вероятно, уход CD Projekt из России ударил по выручке с «Гвинта».

Хоть многие игровые и кинокомпании говорили, что с России приходило не очень много прибыли, тем не менее она приходила, а до всей этой напряжённой ситуации компании не спешили уходить из страны.