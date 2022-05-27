Фанаты Cyberpunk 2077 не получат обещанных обновлений

Ещё до выхода Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED заявляла, что планирует выпустить сразу несколько крупных дополнений для ролевого экшена. Планы у компании были астрономические, однако в конце 2020-го игра вышла, оказалась полной катастрофой и починить проект авторам удалось только в начале этого года.

Фото: Epic Games Store Epic Games Store

В беседе с инвесторами сооснователь CD Projekt Адам Кичиньский заявил, что предстоящее расширение для игры станет последним проектом студии на движке RED Engine. После этого команда полностью перейдёт на Unreal Engine 5, на котором уже разрабатывается новый «Ведьмак».