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33 минуты назад

Глава CD Projekt Red заявил, что следующее DLC к Cyberpunk 2077 станет последним

Газета.Ruиещё 1

Ещё до выхода Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED заявляла, что планирует выпустить сразу несколько крупных дополнений для ролевого экшена. Планы у компании были астрономические, однако в конце 2020-го игра вышла, оказалась полной катастрофой и починить проект авторам удалось только в начале этого года.

Фанаты Cyberpunk 2077 не получат обещанных обновлений
Фото: Epic Games StoreEpic Games Store

В беседе с инвесторами сооснователь CD Projekt Адам Кичиньский заявил, что предстоящее расширение для игры станет последним проектом студии на движке RED Engine. После этого команда полностью перейдёт на Unreal Engine 5, на котором уже разрабатывается новый «Ведьмак».

Судя по всему, это означает, что команда выпустит всего одно дополнение для Cyberpunk 2077, несмотря на различные обещания. В начале 2022 года студия также говорила лишь об одном DLC для игры. Оно должно выйти в 2023 году, но студия пока не сообщала никаких деталей о нём.

Игры,Адам Кичиньский,
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