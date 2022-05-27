Датамайнеры нашли в Elden Ring вырезанную цепочку квестов и несколько удаленных монстров

Вместо того чтобы просто найти Прах ложной слезы, игрок должен был выполнить задание Асими, удаленного неигрового персонажа, которая отправляла героя в подземный город. Там его задачей были поиски двух кубков, которые позволили бы Асими вновь стать целой. Позже ее можно найти в виде точной копии игрока, которая являлась боссом. Победив его, пользователь мог бы получить Прах ложной слезы, который можно призывать. Что касается горящих голов, они были в бета-версии игры, но по какой-то причине не дошли до релиза.