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52 минуты назад

Датамайнеры нашли в Elden Ring вырезанную цепочку квестов и несколько удаленных монстров

CyberSport.ru

В файлах Elden Ring обнаружилась цепочка квестов, связанная с Прахом ложной слезы, и противник, выглядящий как огромная горящая голова. Находками поделился ютубер VaatiVidya.

Датамайнеры нашли в Elden Ring вырезанную цепочку квестов и несколько удаленных монстров
Фото: Bandai Namco EntertainmentBandai Namco Entertainment

Вместо того чтобы просто найти Прах ложной слезы, игрок должен был выполнить задание Асими, удаленного неигрового персонажа, которая отправляла героя в подземный город. Там его задачей были поиски двух кубков, которые позволили бы Асими вновь стать целой. Позже ее можно найти в виде точной копии игрока, которая являлась боссом. Победив его, пользователь мог бы получить Прах ложной слезы, который можно призывать. Что касается горящих голов, они были в бета-версии игры, но по какой-то причине не дошли до релиза.

Релиз Elden Ring состоялся в ночь на 25 февраля. Игра доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Ранее датамайнеры нашли вырезанную механику, позволяющую собирать сны у спящих животных и персонажей.

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