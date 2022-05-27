В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

The Callisto Protocol, наследница Dead Space, больше никак не связана со вселенной PUBG

Чемпионат.comиещё 1

Геймдиректор The Callisto Protocol, наследницы Dead Space, Глен Скофилд заявил, что хоррор больше никак не связан с вселенной PUBG. Игроков смущало родство шутера с королевской битвой, и в итоге разработчики дали новинке полную самостоятельность.

The Callisto Protocol, наследница Dead Space, больше никак не связана со вселенной PUBG
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

The Callisto Protocol — это отдельная история и отдельный мир. Игра больше не относится ко вселенной PUBG. Изначально она была частью таймлайна, однако «переросла» его и стала чем-то самостоятельным. PUBG — это круто, и у нас для фанатов ещё припасены сюрпризы, но TCP — это самостоятельные мир, история и вселенная.

Судя по всему, разработчики приняли это решение совсем недавно — ранее во всех интервью Скофилд отмечал, что в The Callisto Protocol будут отсылки и пасхалки на PUBG. Пока неясно, останутся ли они в игре.

События The Callisto Protocol разворачиваются в далёком будущем — в 2320 году. Главный герой — пилот грузового корабля, который терпит крушение на Каллисто и попадает в местную тюрьму. Однако быстро выбирается из неё после того, как на спутнике появляются монстры и нападают на людей.

The Callisro Protocol выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series до конца 2022 года. У игры пока нет геймплейного трейлера. Ранее создатели поделились множеством деталей, которые заставляют ждать игру ещё сильнее.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители