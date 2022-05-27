В Steam началась распродажа игр по мотивам аниме — скидки до 90%

В цифровом магазине Steam стартовала распродажа AniMay, в рамках которой пользователи площадки могут приобрести по сниженным ценам игры по мотивам различных аниме. Акция продлится до 31 мая.
Распродажа AniMay в Steam: Naruto to Boruto: Shinobi Striker — ₽199 вместо ₽1 999; Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy — ₽2 728 вместо ₽5 852; One Piece: Pirate Warriors 3 — ₽149 вместо ₽999; One Piece Burning Blood — ₽149 вместо ₽999; One Piece World Seeker — ₽269 вместо ₽1 799; Tales of Arise — ₽1 649 вместо ₽3 299; Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition — ₽179 вместо ₽1 199; Scarlet Nexus — ₽1 399 вместо ₽2 799; Code Vein — ₽419 вместо ₽2 099.
На момент публикации материала большинство способов оплаты покупок в Steam в России недоступны. Приобретать игры можно только с помощью кошелька площадки. Актуальные способы его пополнения описаны в нашем материале.