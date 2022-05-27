В Steam началась распродажа игр по мотивам аниме — скидки до 90%

В цифровом магазине Steam стартовала распродажа AniMay, в рамках которой пользователи площадки могут приобрести по сниженным ценам игры по мотивам различных аниме. Акция продлится до 31 мая.

На момент публикации материала большинство способов оплаты покупок в Steam в России недоступны. Приобретать игры можно только с помощью кошелька площадки. Актуальные способы его пополнения описаны в нашем материале.