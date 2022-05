В Steam началась распродажа игр по мотивам аниме — скидки до 90%

Скриншот из игры Bloodstained: Ritual of the night

Распродажа AniMay в Steam: Naruto to Boruto: Shinobi Striker — ₽199 вместо ₽1 999; Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy — ₽2 728 вместо ₽5 852; One Piece: Pirate Warriors 3 — ₽149 вместо ₽999; One Piece Burning Blood — ₽149 вместо ₽999; One Piece World Seeker — ₽269 вместо ₽1 799; Tales of Arise — ₽1 649 вместо ₽3 299; Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition — ₽179 вместо ₽1 199; Scarlet Nexus — ₽1 399 вместо ₽2 799; Code Vein — ₽419 вместо ₽2 099.