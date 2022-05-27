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1 час назад

Создатели российской Pathfinder тизерят анонс космической игры

Чемпионат.comиещё 1

Российская студия Owlcat Games, авторы Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, начали тизерить свой новый проект. Они открыли доступ к сайту с космическим пейзажем на фоне, на котором можно оформить подписку на новостную рассылку.

Создатели российской Pathfinder тизерят анонс космической игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фанаты уже предположили, что новой игрой команды станет проект в научно-фантастической вселенной Starfinder, включающую в себя Pathfinder. Сама компания не делилась какими-либо подробностями и предлагает внимательно следить за новостями.

Предыдущая игра студии — Pathfinder: Wrath of the Righteous — вышла в сентябре 2021 года и получила положительные отзывы от критиков и игроков.

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