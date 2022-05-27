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1 час назад

Создатели Cricket 22 оставили в ней ловушки для пиратов — продажи выросли на 300%

Чемпионат.comиещё 1

Создатели спортивного симулятора Cricket 22 выбрали нестандартный способ сражаться с пиратами. Они намеренно заполонили игру искусственными багами, которые проявляются только в нелегальной версии. Благодаря этому продажи тайтла выросли на 300%. О необычной стратегии рассказал Росс Саймонс, глава студии-разработчика Big Ant Studios.

Разработчики повысили продажи на 300%, добавив в игру баг
Фото: championat.comchampionat.com

Самый простой пример: у нечестного игрока внезапно начинал мерцать экран. Все недовольные сразу пошли жаловаться об этом в социальных сетях, тогда как добросовестные пользователи отрицали все проблемы игры — они их просто не застали.

Саймонс поглумился над пиратами и заявил, что подход был полностью оправданным: «Раз не можем победить пиратов, то хотя бы посмеёмся над ними». При этом глава Big Ant Studios подчеркнул, что весь накопленный пиратами прогресс можно перенести в официальную версию игры.

Cricket 22 — спортивный симулятор крикета, вышедший 22 октября 2021 года на всех актуальных платформах.

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