Разработчики повысили продажи на 300%, добавив в игру баг

Создатели спортивного симулятора Cricket 22 выбрали нестандартный способ сражаться с пиратами. Они намеренно заполонили игру искусственными багами, которые проявляются только в нелегальной версии. Благодаря этому продажи тайтла выросли на 300%. О необычной стратегии рассказал Росс Саймонс, глава студии-разработчика Big Ant Studios.

Фото: championat.com championat.com

Самый простой пример: у нечестного игрока внезапно начинал мерцать экран. Все недовольные сразу пошли жаловаться об этом в социальных сетях, тогда как добросовестные пользователи отрицали все проблемы игры — они их просто не застали.

Саймонс поглумился над пиратами и заявил, что подход был полностью оправданным: «Раз не можем победить пиратов, то хотя бы посмеёмся над ними». При этом глава Big Ant Studios подчеркнул, что весь накопленный пиратами прогресс можно перенести в официальную версию игры.