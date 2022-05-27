В World of Tanks пройдёт «Летняя подготовка» с заданиями и наградами

Авторы World of Tanks из студии Wargaming объявили о проведении акции «Летняя подготовка». В ходе события с 27 по 30 мая можно будет выполнять боевые задачи и получать награды.

Среди наград: опыт экипажа, снаряжение и личные резервы. Так, в первой части «Летней подготовки» необходимо попасть в топ-10 по опыту в своей команде, а в качестве награды авторы дадут +15% опыт к экипажу. Всего в акции пять частей, везде свои награды и задачи.