В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

В World of Tanks пройдёт «Летняя подготовка» с заданиями и наградами

Чемпионат.com

Авторы World of Tanks из студии Wargaming объявили о проведении акции «Летняя подготовка». В ходе события с 27 по 30 мая можно будет выполнять боевые задачи и получать награды.

В World of Tanks пройдёт «Летняя подготовка» с заданиями и наградами
Фото: Wargaming.netWargaming.net

Среди наград: опыт экипажа, снаряжение и личные резервы. Так, в первой части «Летней подготовки» необходимо попасть в топ-10 по опыту в своей команде, а в качестве награды авторы дадут +15% опыт к экипажу. Всего в акции пять частей, везде свои награды и задачи.

Сегодня стало известно, что World of Tanks вошла в киберспортивную дисциплину «тактический трёхмерный бой». Это даёт уникальные возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России.

World of Tanks доступна бесплатно на всех актуальных платформах.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители