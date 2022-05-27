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1 час назад

Как забрать бесплатную BioShock: The Collection в EGS на свой аккаунт

Чемпионат.com

Очередная бесплатная игра Epic Games Store оказалась от издателя, который приостановил свою деятельность в России. Вслед за Borderlands 3 последовала трилогия ремастеров BioShock от всё той же 2K Games.

Как забрать бесплатную BioShock: The Collection в EGS на свой аккаунт
Фото: championat.comchampionat.com

Однако энтузиасты нашли способ забрать игру на свой российский аккаунт.

После успешной смены региона лучше взять в руки телефон и подключиться к VPN другой страны: Греции, Нидерландов и так далее. Зайти в свою учётную запись, перейти на страницу BioShock: The Collection и без проблем активировать продукт.

В FAQ магазина отмечается, что менять регион аккаунта можно только раз в полгода. В Steam, к примеру, раз в три месяца.

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