Как забрать бесплатную BioShock: The Collection в EGS на свой аккаунт

Очередная бесплатная игра Epic Games Store оказалась от издателя, который приостановил свою деятельность в России. Вслед за Borderlands 3 последовала трилогия ремастеров BioShock от всё той же 2K Games.

Фото: championat.com championat.com

Однако энтузиасты нашли способ забрать игру на свой российский аккаунт.

После успешной смены региона лучше взять в руки телефон и подключиться к VPN другой страны: Греции, Нидерландов и так далее. Зайти в свою учётную запись, перейти на страницу BioShock: The Collection и без проблем активировать продукт.