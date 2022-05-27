Выход Sniper Elite 5 в EGS отменили в день релиза

Снайперский экшен Sniper Elite 5 не вышел в цифровом магазине Epic Games Store. Разработчики не предупреждали об отмене релиза, а также не назвали её причин. Пользователям, предзаказавшим игру на площадке, начали возвращать средства.
События Sniper Elite 5 будут происходить в 1944 году во Франции. Главным героем игры станет американский солдат, которому поручено ослабить укрепления нацистов перед высадкой союзников в Нормандии. Особенностью новой части серии будет механика вторжений. В этом PvP-режиме игроки смогут мешать другим пользователям, «вторгаясь в их прохождения».
Снайперский экшен Sniper Elite 5 вышел 26 мая. Игра доступна на ПК в Steam, а также на Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Ранее разработчики игры убрали возможность покупки своих тайтлов в России.