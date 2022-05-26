V Rising протестировали на бюджетной GTX 1050

YouTube-канал 54 FPS протестировал производительность вампирской выживалки V Rising, недавно захватившей топы продаж Steam, на Nvidia GeForce GTX 1050 Ti — третьей по популярности видеокарте среди пользователей платформы. Этот бюджетный GPU 2016 года выпуска формально не выходил из продажи, но производитель возобновил массовые поставки карты на фоне дефицита полупроводников. На данный момент запечатанный экземпляр GTX 1050 Ti можно найти по цене от 15 000 до 30 000 руб.

Фото: Stunlock Studios Stunlock Studios

Тесты проводились в стандартном разрешении FullHD (1920х1080) на компьютере, который оснащен Ryzen 5 5600x — младшим CPU прошлого поколения AMD. На низких настройках графики GTX 1050 Ti выдает средний показатель в 48-49 fps: немного не дотягивает до желанных 60 fps, но для видеокарты шестилетней давности результат неплохой. 0,1% изредка подскакивает, однако в целом держится на отметке менее 10 fps — игра идет достаточно гладко.

На средних настройках все гораздо хуже. Счетчик кадров падает до 39 fps при задержке более 30 fps — это намекает на фризы и регулярные просадки. Чаще всего они возникают во время сражений, когда на экране появляются спецэффекты, и при смене времени суток.

На высоких настройках примерно та же ситуация. 34-36 fps, задержка кадров колеблется в районе 30 fps, иногда перешагивая этот порог. Большую часть времени производительность стабильна, но, опять же, во время интенсивного геймплея видеокарта начинает захлебываться.