God of War Ragnarok выдали возрастной рейтинг в Корее

Горячо ожидаемая God of War Ragnarok получила возрастной рейтинг в Корее — напомним, что в конце прошлого года игре выдали рейтинг в Саудовской Аравии.
С учётом этого предположительная дата релиза 30 сентября теперь кажется ещё более правдоподобной, поскольку рейтинг проектам обычно выдают незадолго до релиза.
А ещё чуть раньше в перечне активных вакансий Sony нашли должность бренд-менеджера, который займётся продвижением эксклюзивов, включая следующую God of War.
К слову, еще на сайте корейской рейтинговой организации обнаружили Resistance: Retribution — спин-офф некогда подающей надежды серии шутеров, вышедший на PSP. Речь о версии для PS4 и PS5, которую наверняка включат в подборку проектов, доступных в некоторых тарифах обновлённого PS Plus.