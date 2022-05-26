God of War Ragnarok выдали возрастной рейтинг в Корее

Горячо ожидаемая God of War Ragnarok получила возрастной рейтинг в Корее — напомним, что в конце прошлого года игре выдали рейтинг в Саудовской Аравии.

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С учётом этого предположительная дата релиза 30 сентября теперь кажется ещё более правдоподобной, поскольку рейтинг проектам обычно выдают незадолго до релиза.

А ещё чуть раньше в перечне активных вакансий Sony нашли должность бренд-менеджера, который займётся продвижением эксклюзивов, включая следующую God of War.