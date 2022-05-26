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1 час назад

God of War Ragnarok выдали возрастной рейтинг в Корее

Игромания.ру

Горячо ожидаемая God of War Ragnarok получила возрастной рейтинг в Корее — напомним, что в конце прошлого года игре выдали рейтинг в Саудовской Аравии.

God of War Ragnarok выдали возрастной рейтинг в Корее
Фото: Игромания.руИгромания.ру

С учётом этого предположительная дата релиза 30 сентября теперь кажется ещё более правдоподобной, поскольку рейтинг проектам обычно выдают незадолго до релиза.

А ещё чуть раньше в перечне активных вакансий Sony нашли должность бренд-менеджера, который займётся продвижением эксклюзивов, включая следующую God of War.

К слову, еще на сайте корейской рейтинговой организации обнаружили Resistance: Retribution — спин-офф некогда подающей надежды серии шутеров, вышедший на PSP. Речь о версии для PS4 и PS5, которую наверняка включат в подборку проектов, доступных в некоторых тарифах обновлённого PS Plus.

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