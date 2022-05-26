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19 минут назад

Майор Гром появится в популярной мобильной игре

Газета.Ru

Майор Игорь Гром, популярный персонаж из одноименной серии комиксов и фильмов, появится в мобильной игре Rush Royale. Фанаты tower defence стратегии смогут погрузиться во вселенную петербургского детектива Игоря Грома с 26 по 31 мая.

Майор Гром появится в популярной мобильной игре
Фото: Bubble ComicsBubble Comics

Пользователи получат возможность сразиться с Чумным доктором и слизнями-разбойниками на поле в виде Санкт-Петербурга. Игроки смогут набрать себе очки, а также узнать, как Гром попал в фэнтези-мир мобильной игры. Новая карта, герой и пешки будут доступны всем пользователям в кооперативном режиме игры бесплатно.

Ранее начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе.

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