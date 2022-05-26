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1 час назад

Создатель Elden Ring назвал своего любимого босса в игре

Чемпионат.com

В интервью японскому отделу Xbox Wire геймдиректор Elden Ring Хидетака Миядзаки рассказал о своём любимом боссе в игре. Оказалось, что больше всего ему нравится Радан Бич Звёзд. Автор отметил, что противник интересен сам по себе, а подготовка к бою происходит в достаточно необычном формате — игроку необходимо объединиться с другими персонажами, а затем призвать их на поле боя для победы над мощным врагом.

Создатель Elden Ring назвал своего любимого босса в игре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Миядзаки также заявил, что невероятный успех Elden RIng никак не повлияет на подход команды к производству игр. Студия продолжит создавать «интересные проекты, которыми постарается принести радость и передать благодарность геймерам».

Ранее Elden Ring похвалил даже Илон Маск, назвав игру прекрасным проявлением искусства. Чуть позже он показал свой билд — оказалось, что предприниматель играет за мага.

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