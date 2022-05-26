Создатель Elden Ring назвал своего любимого босса в игре

В интервью японскому отделу Xbox Wire геймдиректор Elden Ring Хидетака Миядзаки рассказал о своём любимом боссе в игре. Оказалось, что больше всего ему нравится Радан Бич Звёзд. Автор отметил, что противник интересен сам по себе, а подготовка к бою происходит в достаточно необычном формате — игроку необходимо объединиться с другими персонажами, а затем призвать их на поле боя для победы над мощным врагом.