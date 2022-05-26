CS:GO и World of Tanks признали официальными кибердисциплинами в России

В новую дисциплину вошли: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder. Дмитрий Смит заявил, что официальное признание дисциплины открывает уникальные возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России.

Официальное признание министерством спорта дисциплины «тактический трёхмерный бой" открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России. В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы. Как внутри страны, так и на международной арене.