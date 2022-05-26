Шакил О′Нил признал киберспортсменов настоящими спортсменами

«Я считаю, что вы настоящие спортсмены. Я горжусь вами, ребята. Спортсмен — это много разных вещей, в том числе и в голове. Когда я поучаствовал в гонке с Дэйлом Эрнхардтом, это была самая большая жесть в моей жизни. Я сидел в машине словно парализованный. То же самое, когда я пошел плавать с Майклом Фелпсом... Все зависит от восприятия. Конечно же, вы спортсмены, потому что я точно не могу делать то же, что и вы».