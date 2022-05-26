Шакил О′Нил признал киберспортсменов настоящими спортсменами

Бывший баскетболист Шакил О′Нил объяснил, почему киберспортсмены заслуживают того, чтобы их считали полноценными спортсменами. По его словам, все дело в том, как нужно относиться к людям, которые способны делать вещи, недоступные для большинства других. Об этом О’Нил заявил в интервью Full Squad Gaming.
Шакил О’Нил:
«Я считаю, что вы настоящие спортсмены. Я горжусь вами, ребята. Спортсмен — это много разных вещей, в том числе и в голове. Когда я поучаствовал в гонке с Дэйлом Эрнхардтом, это была самая большая жесть в моей жизни. Я сидел в машине словно парализованный. То же самое, когда я пошел плавать с Майклом Фелпсом... Все зависит от восприятия. Конечно же, вы спортсмены, потому что я точно не могу делать то же, что и вы».
В 2016 году О’Нил стал инвестором киберспортивной организации NRG Esports и с тех пор неоднократно участвовал в медиаактивностях на турнирах. В частности, он вызывал известного стримера на дуэль в Rocket League, пытался переманить игроков Luminosity Gaming в свой клуб, снялся в рекламе ELEAGUE по CS:GO и посетил шоу-турнир Celebrity Showdown по Street Fighter V.