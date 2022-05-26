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1 час назад

Шакил О′Нил рассказал, можно ли киберспортсменов считать настоящими спортсменами

CyberSport.ru

Бывший баскетболист Шакил О′Нил объяснил, почему киберспортсмены заслуживают того, чтобы их считали полноценными спортсменами. По его словам, все дело в том, как нужно относиться к людям, которые способны делать вещи, недоступные для большинства других. Об этом О’Нил заявил в интервью Full Squad Gaming.

Шакил О′Нил признал киберспортсменов настоящими спортсменами
Фото: ReutersReuters

Шакил О’Нил:

«Я считаю, что вы настоящие спортсмены. Я горжусь вами, ребята. Спортсмен — это много разных вещей, в том числе и в голове. Когда я поучаствовал в гонке с Дэйлом Эрнхардтом, это была самая большая жесть в моей жизни. Я сидел в машине словно парализованный. То же самое, когда я пошел плавать с Майклом Фелпсом... Все зависит от восприятия. Конечно же, вы спортсмены, потому что я точно не могу делать то же, что и вы».

В 2016 году О’Нил стал инвестором киберспортивной организации NRG Esports и с тех пор неоднократно участвовал в медиаактивностях на турнирах. В частности, он вызывал известного стримера на дуэль в Rocket League, пытался переманить игроков Luminosity Gaming в свой клуб, снялся в рекламе ELEAGUE по CS:GO и посетил шоу-турнир Celebrity Showdown по Street Fighter V.

Игры,Майкл Фелпс,NRG Energy,
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