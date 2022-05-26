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36 минут назад

Похоже, из нового PS Plus убрали «налог» на прошлые скидки подписки

Игромания.ру

Подписчики нового PS Plus сообщают, что Sony больше не требует платить «налог» на прошлые скидки подписки.

Из нового PS Plus убрали «налог» на скидки
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее мы рассказывали о том, что за обновлённый PS Plus, уже работающий в Азии, нужно было платить дополнительную сумму, которая вытекала из ранее сэкономленных средств при оформлении подписки со скидкой.

Как обратили внимание авторы DTF, теперь с подписчиков сервиса больше не требуют дополнительной оплаты — цена на него заметно снизилась. Сама Sony никак не прокомментировала ситуацию.

В европейских странах новую PS Plus должны запустить уже 22 июня. А пока можно ознакомиться со стартовой линейкой проектов, доступных в рамках тарифов Deluxe / Extra в Азии.

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