Из нового PS Plus убрали «налог» на скидки

Подписчики нового PS Plus сообщают, что Sony больше не требует платить «налог» на прошлые скидки подписки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее мы рассказывали о том, что за обновлённый PS Plus, уже работающий в Азии, нужно было платить дополнительную сумму, которая вытекала из ранее сэкономленных средств при оформлении подписки со скидкой.

Как обратили внимание авторы DTF, теперь с подписчиков сервиса больше не требуют дополнительной оплаты — цена на него заметно снизилась. Сама Sony никак не прокомментировала ситуацию.