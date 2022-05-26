Из нового PS Plus убрали «налог» на скидки

Подписчики нового PS Plus сообщают, что Sony больше не требует платить «налог» на прошлые скидки подписки.
Ранее мы рассказывали о том, что за обновлённый PS Plus, уже работающий в Азии, нужно было платить дополнительную сумму, которая вытекала из ранее сэкономленных средств при оформлении подписки со скидкой.
Как обратили внимание авторы DTF, теперь с подписчиков сервиса больше не требуют дополнительной оплаты — цена на него заметно снизилась. Сама Sony никак не прокомментировала ситуацию.
В европейских странах новую PS Plus должны запустить уже 22 июня. А пока можно ознакомиться со стартовой линейкой проектов, доступных в рамках тарифов Deluxe / Extra в Азии.