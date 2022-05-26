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38 минут назад

Игроки Альянса и Орды в World of Warcraft отправятся в совместные рейды&nbsp;1 июня

Игромания.руиещё 1

Blizzard объявила, дату релиза контентного обновления 9.2.5 для World of Warcraft: Shadowlands — 1 июня.

Альянс и Орда в World of Warcraft объединяются
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главным нововведением станет то, что представители Альянса и Орды смогут принимать участие в совместных активностях — впервые за 18 лет. Речь идёт о рейдах, подземельях и рейтинговых боях.

Также свежее обновление добавит в игру новые цепочки заданий для эльфов крови и дворфов из клана Черного Железа, новую PvP-арену Горнило Тайн и не только.

С более подробным описанием обновления можно ознакомиться здесь. Четвёртый сезон Shadowlands стартует уже этим летом — подробностями обещают поделиться позже.

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