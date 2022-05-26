Альянс и Орда в World of Warcraft объединяются

Blizzard объявила, дату релиза контентного обновления 9.2.5 для World of Warcraft: Shadowlands — 1 июня.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Главным нововведением станет то, что представители Альянса и Орды смогут принимать участие в совместных активностях — впервые за 18 лет. Речь идёт о рейдах, подземельях и рейтинговых боях.

Также свежее обновление добавит в игру новые цепочки заданий для эльфов крови и дворфов из клана Черного Железа, новую PvP-арену Горнило Тайн и не только.