Инструкция: как экономить на покупке игр для PS4 и PS5 в России

После всех ограничений работы PlayStation Store в России для владельцев консолей осталось не так много вариантов, однако многие из них оказались невероятно выгодными. В первую очередь – Турция.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Это особенно заметно по новой распродаже «Дни игры». Давайте сравним:

Посмотреть игры и сравнить цены можно на сайте PS Prices.

В целом порядок цен понятен — какие-то игры стоят вдвое дешевле, какие-то втрое, а какие-то и в четыре раза. Однако тут надо понимать: указанные цены — это ценники из PS Store. В России напрямую заплатить без переплат сейчас вообще невозможно, надо брать карты оплаты, которые в среднем вдвое дороже.

А вот с Турцией ситуация попроще: там игры стоят многократно дешевле из-за укрепления рубля и падения лиры. Сейчас одна лира стоит 3,6 рубля — до этого стоимость ходила от 7 до 12 рублей за лиру. Чтобы покупать в Турции, потребуется:

Однако и тут есть определённые комиссии: приобрести лиру за 3,6 рубля не получится. Сейчас лиру получится взять примерно за 5 рублей, поэтому итоговая цена всё же окажется выше, хоть и ненамного.