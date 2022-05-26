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1 час назад

Владельцы PlayStation массово закупаются в Турции, где игры стоят в разы дешевле

Чемпионат.com

После всех ограничений работы PlayStation Store в России для владельцев консолей осталось не так много вариантов, однако многие из них оказались невероятно выгодными. В первую очередь – Турция.

Инструкция: как экономить на покупке игр для PS4 и PS5 в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это особенно заметно по новой распродаже «Дни игры». Давайте сравним:

Посмотреть игры и сравнить цены можно на сайте PS Prices.

В целом порядок цен понятен — какие-то игры стоят вдвое дешевле, какие-то втрое, а какие-то и в четыре раза. Однако тут надо понимать: указанные цены — это ценники из PS Store. В России напрямую заплатить без переплат сейчас вообще невозможно, надо брать карты оплаты, которые в среднем вдвое дороже.

А вот с Турцией ситуация попроще: там игры стоят многократно дешевле из-за укрепления рубля и падения лиры. Сейчас одна лира стоит 3,6 рубля — до этого стоимость ходила от 7 до 12 рублей за лиру. Чтобы покупать в Турции, потребуется:

Однако и тут есть определённые комиссии: приобрести лиру за 3,6 рубля не получится. Сейчас лиру получится взять примерно за 5 рублей, поэтому итоговая цена всё же окажется выше, хоть и ненамного.

Турция входит в европейский регион PlayStation, поэтому 99% доступных игр имеют общий набор языков — если в России игра доступна с переводом, то наверняка и в Турции.

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