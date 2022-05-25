Игры, похожие на Lost Ark: от Path of Exile до Destiny 2

Европейский релиз Lost Ark в Steam вызвал неожиданный ажиотаж вокруг игры. Если раньше о ней в основном знали российские и азиатские геймеры, то теперь о проекте говорят чуть ли не из каждого ящика, хотя сам по себе жанр ARPG существует уже давно. Сейчас мы расскажем о пяти играх, на которые обязательно стоит взглянуть, если вам нравится Lost Ark.

Фото: Grinding Gear Games Grinding Gear Games

Path of Exile

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Path of Exile в следующем году отпразднует десятилетний юбилей со дня релиза, но почтенный по меркам онлайн-игр возраст — вовсе не признак того, что игра устарела. Напротив, она до сих пор пользуется большой популярностью: десятки тысяч игроков ежедневно уничтожают бесчисленные орды монстров в поисках редкого снаряжения, драгоценного лута и опыта для прокачки. Дерево навыков Path of Exile по-прежнему остается, пожалуй, самым массивным за всю историю жанра — перфекционисты и заядлые любители оптимизации билдов найдут, где разгуляться. К тому же, каждые несколько месяцев разработчики выпускают сезонные обновления, которые стабильно добавляют еще больше контента.

Grinding Gear Games

Grim Dawn

Если вам хочется немного передохнуть от ММО, то стоит обратить внимание на Grim Dawn — мрачный стимпанковый экшен от авторов Titan Quest. Игра прошла плюс-минус незамеченной широкой аудиторией, но знатоки ARPG быстро признали в ней одну из немногих действительно хороших продолжательниц традиций Diablo. Длинная сюжетная кампания, широкий простор для развития и настройки персонажа, тонна секретов, самобытный визуальный дизайн и звук, интересный мир — словом, все как положено. Grim Dawn проделала долгий путь за период раннего доступа Steam, и конечный продукт более чем стоил ожидания. Два крупных сюжетных DLC идут в качестве бонуса для тех, кому базовой игры покажется мало.

Crate Entertainment

Titan Quest

Хотя Grim Dawn во многом дополнила и улучшила наработки Titan Quest, оригинальная игра тоже заслуживает внимания — как минимум из-за сеттинга, вдохновленного реальной мифологией разных культур. От Древней Греции до Египта, Китая и Скандинавии. Герою выпадет шанс одолеть циклопа Полифема, исследовать легендарный лабиринт минотавра, защитить Великую китайскую стену от терракотовых солдат, сразиться с огненным великаном Суртом и отправиться на дно океана — прямо в Атлантиду. Возможно, сейчас Titan Quest смотрится чуть архаично на фоне более современных аналогов, но недавнее переиздание Anniversary Edition неплохо омолодило игру. Поклонники древних мифов точно получат удовольствие.

THQ Nordic

Diablo II: Resurrected

Зачем еще раз переизобретать велосипед, если старая добрая Diablo живее всех живых? Полноценный ремастер второй части — именно то, чего так долго ждали поклонники франшизы, которых разочаровала Diablo III. Классический геймплей, но современная графика. Diablo II: Resurrected идеально подходит как для ностальгии по былым временам, так и для первого знакомства, если вы в свое время пропустили золотую эпоху франшизы. Некоторые ветераны справедливо критикуют переиздание за ряд неприятных моментов, но на фоне всех достоинств ремастера они выглядят не такими уж и существенными. Ограничение на оффлайн-игру и мелкие технические неурядицы — не самая большая плата за возвращение классики.

Blizzard Entertainment

Destiny 2

На первый взгляд можно подумать, что Destiny 2 явно выглядит лишней в этом списке, но на самом деле она отвечает всем требованиям. Это чистейшей воды ARPG, только в формате шутера от первого лица — причем шутера красивого, качественного и очень аддиктивного. Стрельба в Destiny 2 реализована так приятно, что геймплей совершенно не надоедает: пушки эффектно грохочут, противники всегда подбрасывают новые ситуации, способности ощущаются мощными. Помимо всего прочего, отличительной чертой серии всегда был действительно интересный эндгейм-контент — по сложности и разнообразию механик рейды Destiny 2 спокойно оставляют позади большинство конкурентов.