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1 час назад

Раскрыта новая карта для Call of Duty: Warzone 2

Чемпионат.com

Инсайдер Том Хендерсон совместно с сайтом Try Hard Guides раскрыл карту для Call of Duty: Warzone 2. Структурно она во многом напоминает оригинальный Верданск, однако со значительными изменениями в местоположении разных локаций.

Раскрыта новая карта для Call of Duty: Warzone 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К примеру, город из юго-запад переместится на северо-восток. Скорее всего, он в целом полностью изменится, но это мы узнаем не раньше официальной демонстрации.

Для упрощения на карте не отображены различные тропинки и дороги. Синий цвет означает воду, серый — густо застроенные места, коричневый — землю, а чёрный — железнодорожные пути.

Вдобавок разработчики планируют куда масштабнее использовать воду, для чего реализуют полноценную механику плавания. Масштабы новой карты при этом будут больше, чем Верданск и Кальдера из текущей королевской битвы.

Эта же карта из Warzone 2 будет использована в DMZ — правда, не полностью, а частями. Сам режим, напомним, напоминает Escape from Tarkov. Он будет третьим основным режимом Modern Warfare 2 вдобавок к сюжетной кампании и мультиплееру.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

Игры,Том Хендерсон,
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