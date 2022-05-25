Раскрыта новая карта для Call of Duty: Warzone 2

Инсайдер Том Хендерсон совместно с сайтом Try Hard Guides раскрыл карту для Call of Duty: Warzone 2. Структурно она во многом напоминает оригинальный Верданск, однако со значительными изменениями в местоположении разных локаций.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

К примеру, город из юго-запад переместится на северо-восток. Скорее всего, он в целом полностью изменится, но это мы узнаем не раньше официальной демонстрации.

Для упрощения на карте не отображены различные тропинки и дороги. Синий цвет означает воду, серый — густо застроенные места, коричневый — землю, а чёрный — железнодорожные пути.

Вдобавок разработчики планируют куда масштабнее использовать воду, для чего реализуют полноценную механику плавания. Масштабы новой карты при этом будут больше, чем Верданск и Кальдера из текущей королевской битвы.

Эта же карта из Warzone 2 будет использована в DMZ — правда, не полностью, а частями. Сам режим, напомним, напоминает Escape from Tarkov. Он будет третьим основным режимом Modern Warfare 2 вдобавок к сюжетной кампании и мультиплееру.