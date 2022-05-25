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1 час назад

В России предложили создать роты для киберспортсменов

Cq.ru

В Госдуме выдвинули инициативу по поддержке российских киберспортсменов. Профессиональные игроки могут получить льготы при ипотеке, отсрочку от армии или возможность пройти альтернативную военную службу в «киберспортивных ротах». С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

В России предложили создать роты для киберспортсменов
Фото: Cq.ruCq.ru

Еще рассматривается возможность снизить минимальный начальный возраст киберспортивной подготовки с 14 до 12 лет и льготные основания для поступления в высшие учебные заведения.

Депутат также нацелен на законодательное закрепление и легализацию «дистанционных соревнований», которые будут включать как киберспорт, так и шахматы и шашки. При этом киберспортивные арены планируют внести в государственный реестр спортивных объектов.

Игры,Госдума,
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