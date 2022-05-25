В России предложили создать роты для киберспортсменов

В Госдуме выдвинули инициативу по поддержке российских киберспортсменов. Профессиональные игроки могут получить льготы при ипотеке, отсрочку от армии или возможность пройти альтернативную военную службу в «киберспортивных ротах». С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

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Еще рассматривается возможность снизить минимальный начальный возраст киберспортивной подготовки с 14 до 12 лет и льготные основания для поступления в высшие учебные заведения.