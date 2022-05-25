Слух: Xbox отказалась от участия в производстве ремейка KOTOR

По данным автора YouTube-канала MrMattyPlays, у Xbox был шанс на участие в разработке ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. Однако компания якобы отказалась от предложения совместного производства новинки, которой сейчас занимаются Aspyr Studios и Sony. Ирония заключается в том, что первым делом оригинал выходил именно на Xbox, а чуть позже последовала PC-версия.
Причины подобного отказа не разглашаются, однако некоторые предположили, что дело может быть в высокой занятости разных игровых студий Microsoft, у которых просто не хватило бы дополнительных ресурсов на производство подобного проекта.
Другая теория заключается в том, что компания хотела сосредоточиться на разработке собственных оригинальных серий вроде Fable. Точной даты релиза у ремейка пока что нет, однако ожидается, что он будет временным эксклюзивом на PS5 и PC. С проектом авторам, кстати, помогает и Saber Interactive.