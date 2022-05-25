В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
31 минуту назад

CD Projekt объяснила, почему выбрала жёлтый цвет для рекламы Cyberpunk 2077

Чемпионат.com

Во время промо-кампании Cyberpunk 2077 студия CD Projekt использовала жёлтый цвет, кажется, везде. От различных промо-артов до сообщений о переносах и отправке игры «на золото». А ключевой арт игры и вовсе щеголяет знойным жёлтым фоном.

CD Projekt объяснила, почему выбрала желтый цвет для рекламы Cyberpunk 2077
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью IGN художник по окружению Михал Янишевский заявил, что авторы хотели добиться эффекта легко узнаваемого бренда и привёл в пример Coca-Cola. При этом создатели планировали сделать так, чтобы их произведение визуально отличалось от культовых киберпанк-проектов вроде «Бегущего по лезвию» или «Судьи Дредда».

Большинство людей ассоциируют киберпанк с красным цветом и голубыми оттенками, но нам хотелось чего-то нового, свежего. Поэтому мы выбрали жёлтый цвет. Это своего рода «калифорнийский киберпанк».

По словам другого художника по окружению Кацпера Непокольчицкого, разработчики добавили жёлтый цвет и в саму игру — по крайней мере туда, где это было уместно. Он отметил, что выбор жёлтого цвета был очень удачным, а некоторые другие польские компании тоже начали использовать жёлтый цвет в своих рекламных материалах.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,Coca-Cola,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители