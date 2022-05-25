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1 час назад

Dino Crisis может стать частью новой подборки «классики» для PS Plus

Игромания.ру

В гонконгском PSN пользователи обнаружили рекламный баннер, намекающий, что Dino Crisis может стать частью новой подборки PS Plus.

Dino Crisis может вернутьcz на PlayStation
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Речь идёт о каталоге классических игр Sony, которые входят в один из вариантов подписки — «PS Plus Люкс», где получают ряд современных опций вроде быстрых сохранений, фильтров и других подобных деталей.

Новый PS Plus стал доступен в Азии с 23 мая — чуть ранее стал известен полный список проектов, представленных на запуске подписки. Dino Crisis там как раз нет, но представители Sony заявляли в прошлом, что каталог будет обновляться, поэтому проект могут добавить позже.

Запуск новой версии PS Plus в Европе намечен на 22 июня.

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