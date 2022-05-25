Dino Crisis может вернутьcz на PlayStation

Речь идёт о каталоге классических игр Sony, которые входят в один из вариантов подписки — «PS Plus Люкс», где получают ряд современных опций вроде быстрых сохранений, фильтров и других подобных деталей.

Новый PS Plus стал доступен в Азии с 23 мая — чуть ранее стал известен полный список проектов, представленных на запуске подписки. Dino Crisis там как раз нет, но представители Sony заявляли в прошлом, что каталог будет обновляться, поэтому проект могут добавить позже.