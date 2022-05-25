Diablo Immortal не выйдет в некоторых странах из-за лутбоксов

Представитель Activision Blizzard в комментарии датскому сайту Tweakers отметил, что Diablo Immortal не выйдет в некоторых странах из-за законов, принятых в отношении лутбоксов.

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В частности, проект минует Бельгию и Нидерланды — два года назад власти последней даже наложили на EA штраф в размере полумиллиона евро из-за лутбоксов в FIFA Ultimate Team.

Впрочем, негативное отношение к лутбоксам в Diablo Immortal уже давно сложилось и у игроков. Некоторые заочно желают проекту потерпеть фиаско:

«У меня не было проблем с микротранцакциями для косметических предметов. Теперь, когда они вводят их для развития персонажа, я надеюсь, что игра провалится».

Ещё одна небольшая новость, связанная с Diablo Immortal — PC-версия получит три схемы управления. Во многом это обусловлено переходом с мобильных платформ, заточенных под сенсорный экран.