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15 минут назад

Diablo Immortal не выйдет в некоторых странах из-за лутбоксов

Игромания.ру

Представитель Activision Blizzard в комментарии датскому сайту Tweakers отметил, что Diablo Immortal не выйдет в некоторых странах из-за законов, принятых в отношении лутбоксов.

Diablo Immortal не выйдет в некоторых странах из-за лутбоксов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В частности, проект минует Бельгию и Нидерланды — два года назад власти последней даже наложили на EA штраф в размере полумиллиона евро из-за лутбоксов в FIFA Ultimate Team.

Впрочем, негативное отношение к лутбоксам в Diablo Immortal уже давно сложилось и у игроков. Некоторые заочно желают проекту потерпеть фиаско:

«У меня не было проблем с микротранцакциями для косметических предметов. Теперь, когда они вводят их для развития персонажа, я надеюсь, что игра провалится».

Ещё одна небольшая новость, связанная с Diablo Immortal — PC-версия получит три схемы управления. Во многом это обусловлено переходом с мобильных платформ, заточенных под сенсорный экран.

Помимо стандартной схемы управления с передвижением по щелчку мыши будет и более привычная играющим на PC раскладка, задействующая WASD, а также возможность управлять персонажем при помощи геймпада.

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