Фанаты показали ремейк GTA: Vice City на Unreal Engine 5

В TeaserPlay отметили, что именно таким они хотели бы видеть ремастер, но их проект больше смахивает на полноценный ремейк. К сожалению, у создателей нет планов по полноценному переносу Vice City на рельсы Unreal Engine 5, так что поиграть в эту красоту не получится.