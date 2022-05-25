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59 минут назад

Фанаты показали ремейк GTA: Vice City на Unreal Engine 5. Таким мог быть ремастер

Чемпионат.com

Энтузиасты с YouTube-канала TeaserPlay выпустили фанатский трейлер GTA: Vice City на Unreal Engine 5. Авторы показали невероятный уровень детализации, реалистичное освещение и достаточно проработанные анимации.

Фанаты показали ремейк GTA: Vice City на Unreal Engine 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В TeaserPlay отметили, что именно таким они хотели бы видеть ремастер, но их проект больше смахивает на полноценный ремейк. К сожалению, у создателей нет планов по полноценному переносу Vice City на рельсы Unreal Engine 5, так что поиграть в эту красоту не получится.

ВИДЕО

Ранее TeaserPlay представили трейлер GTA: San Andreas всё с тем же посылом: так должен был выглядеть ремастер. Очень жаль, что такие талантливые авторы не работают в Rockstar.

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